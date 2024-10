Basket Nba, Boston alla grande, in campo LeBron e il figlio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (askanews) – grande debutto dei campioni in carica di Boston, che distruggono i New York Knicks 132-109 realizzando 29 triple, pareggiando il record NBA. Boston che ha ricevuto gli anelli per il successo della scorsa stagione. Jayson Tatum parte forte realizzando 37 punti e 10 assist, festeggiando al meglio il primo anello della carriera ricevuto prima del match insieme ai suoi compagni. Ottima vittoria all’esordio anche per i Lakers di JJ Redick, che guidati da uno strepitoso Anthony Davis (36 punti e 16 rimbalzi) battono i Timberwolves 110-103. LeBron e il figlio Bronny fanno la storia diventando la prima coppia padre-figlio a giocare insieme nella storia della NBA, condividendo il campo nel corso del secondo quarto. né tantomeno nella stessa squadra. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (askanews) –debutto dei campioni in carica di, che distruggono i New York Knicks 132-109 realizzando 29 triple, pareggiando il record NBA.che ha ricevuto gli anelli per il successo della scorsa stagione. Jayson Tatum parte forte realizzando 37 punti e 10 assist, festeggiando al meglio il primo anello della carriera ricevuto prima del match insieme ai suoi compagni. Ottima vittoria all’esordio anche per i Lakers di JJ Redick, che guidati da uno strepitoso Anthony Davis (36 punti e 16 rimbalzi) battono i Timberwolves 110-103.e ilBronny fanno la storia diventando la prima coppia padre-a giocare insieme nella storia della NBA, condividendo ilnel corso del secondo quarto. né tantomeno nella stessa squadra.

