Barcellona-Bayern, dirigente tedesco derubato: scippati portafoglio, Iphone e orologio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Disavventura per un dirigente del Bayern Monaco a Barcellona, dove stasera è in programma il match tra blaugrana e bavaresi, valevole per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Come riporta il sito catalano Elcaso.cat, nella giornata di ieri un membro della dirigenza del club tedesco (identità non resa nota) è stato derubato in Avenida El Litoral, nel quartiere di Sant Martí. Autore del furto un giovane, non ancora identificato, che ha distratto l'uomo portandogli via un orologio di lusso, un Iphone 15 e il portafoglio, riferisce il portale catalano. Le forze dell'ordine hanno già aperto un'indagine dopo la denuncia del dirigente tedesco. Gli agenti, secondo i media locali, avrebbero già fatto sapere all'uomo che sarà difficile recuperare la refurtiva.

