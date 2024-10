Liberoquotidiano.it - Banche: Fabi aderisce al mese dell'educazione finanziaria

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. - (Adnkronos) - Lapartecipa per il settimo anno consecutivo alla campagna promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamentoe attività dicon l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e l'apprendimentoe conoscenze ee competenze finanziarie, assicurative e previdenziali, nato su iniziativa del ministero'Economia ee Finanze. Anche quest'anno il primo sindacato del settore del credito si rivolge ai giovani: dal 1 al 30 novembre sarà pubblicata 'Sai che?', una serie di 10 video che hanno come protagonisti proprio i ragazzi. Obiettivo è da un lato cercare di capire quanto i giovani conoscono le tematiche più comuni di finanza ed economia, dall'altro aiutare a comprendere meglio conoscenze e comportamenti necessari a prendere decisioni finanziarie sane e consapevoli.