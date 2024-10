Attenzione alla politerapia: troppi trattamenti farmacologici sugli anziani rischiano di essere inappropriati (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La politerapia farmacologica, cioè l’assunzione di più di 5 farmaci al giorno, è molto diffusa tra le persone che presentano numerose patologie e ovviamente è più frequente tra gli anziani. Sappiamo tutti che i farmaci possono causare effetti indesiderati e che le assunzioni croniche aumentano la frequenza e l’intensità delle reazioni avverse, specialmente con l’avanzare dell’età a causa di una minore capacità dell’organismo di metabolizzarli e di gestire pure gli squilibri connessi. Sappiamo inoltre che quando il numero dei farmaci giornalieri aumenta, aumentano pure le interazioni tra loro con un conseguente aumento di morbilità e ricoveri ospedalieri, dei costi sanitari e della mortalità. La Tabella riassume alcuni studi clinici sull’entità della terapia farmacologica potenzialmente inappropriata, giudicata secondo i criteri Beers. Link a punti 6., 7., 8., 9. Ilfattoquotidiano.it - Attenzione alla politerapia: troppi trattamenti farmacologici sugli anziani rischiano di essere inappropriati Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lafarmacologica, cioè l’assunzione di più di 5 farmaci al giorno, è molto diffusa tra le persone che presentano numerose patologie e ovviamente è più frequente tra gli. Sappiamo tutti che i farmaci possono causare effetti indesiderati e che le assunzioni croniche aumentano la frequenza e l’intensità delle reazioni avverse, specialmente con l’avanzare dell’età a causa di una minore capacità dell’organismo di metabolizzarli e di gestire pure gli squilibri connessi. Sappiamo inoltre che quando il numero dei farmaci giornalieri aumenta, aumentano pure le interazioni tra loro con un conseguente aumento di morbilità e ricoveri ospedalieri, dei costi sanitari e della mortalità. La Tabella riassume alcuni studi clinici sull’entità della terapia farmacologica potenzialmente inappropriata, giudicata secondo i criteri Beers. Link a punti 6., 7., 8., 9.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Farmaci vs Funghi: Quale Minaccia è Più Pericolosa per la Salute? - Crescita degli avvelenamenti da farmaciNegli ultimi anni, l'aumento dei casi di avvelenamento causato da farmaci ha suscitato preoccupazione tra esper ... (assodigitale.it)

L’allarme dell’Aifa: “Un anziano su 3 prende 10 farmaci al giorno, non tutti utili” - In Italia, un anziano su tre assume quotidianamente 10 o più farmaci, ma non tutti necessari e spesso con rischi ... (internapoli.it)

Farmaci, Aifa: un anziano su tre ne prende 10 al giorno. Rischio interazioni - Ad accendere i riflettori su "questo problema di salute pubblica" è il progetto 'COSÌsiFA', che ha l'obiettivo di rendere gli operatori sanitari sempre informati sui medicinali ... (doctor33.it)