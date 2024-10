Sport.quotidiano.net - Atalanta, contro il Celtic un punto che fa classifica ma i rimpianti sono tanti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unche fama lasciaper l’. Unche muove ladi Champions per i nerazzurri, saliti a 5 punti dopo tre giornate, restando imbattuti, senza aver ancora incassato un gol, che però masticano parecchi. Per due gare casalinghe vinte ai punti, con un paragone pugilistico, ma pareggiate per mancanza del colpo da ko.Un mese fa lo 0-0l’Arsenal, con il rimpianto del rigore sbagliato da Retegui, stasera lo 0-0ildopo un primo tempo a senso unico con una traversa colpita da Pasalic e tre nitide occasioni di Pasalic e Retegui sventate dalle parate dell’eterno 38enne Kasper Schmeichel. Poi ancora un paio di occasioni nella ripresa, fino al 70’, quando ilcon i cambi e’ cresciuto a ha contenuto con maggiore fiducia e tranquillità.