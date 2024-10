Arrestati a Catania due truffatori: raggirate due anziane per un totale di 7mila euro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Due uomini, uno di origini marocchine e l’altro sudamericane, sono stati Arrestati a Catania dopo aver truffato due donne anziane in Sicilia. I due criminali avevano orchestrato un inganno mirato a estorcere ingenti somme di denaro e oggetti preziosi, approfittando della vulnerabilità delle loro vittime. Questo episodio mette in luce il costante allerta delle forze dell’ordine contro le truffe agli anziani, che rappresentano un fenomeno purtroppo diffuso. La dinamica della truffa I due truffatori si erano infiltrati nella vita delle loro vittime con una storia convincente che riguardava situazioni di emergenza familiare. Le due donne, residenti a Catania e Siracusa, sono state contattate dai malviventi, che hanno saputo alimentare ansia e preoccupazione facendo leva sui legami affettivi. Gaeta.it - Arrestati a Catania due truffatori: raggirate due anziane per un totale di 7mila euro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Due uomini, uno di origini marocchine e l’altro sudamericane, sono statidopo aver truffato due donnein Sicilia. I due criminali avevano orchestrato un inganno mirato a estorcere ingenti somme di denaro e oggetti preziosi, approfittando della vulnerabilità delle loro vittime. Questo episodio mette in luce il costante allerta delle forze dell’ordine contro le truffe agli anziani, che rappresentano un fenomeno purtroppo diffuso. La dinamica della truffa I duesi erano infiltrati nella vita delle loro vittime con una storia convincente che riguardava situazioni di emergenza familiare. Le due donne, residenti ae Siracusa, sono state contattate dai malviventi, che hanno saputo alimentare ansia e preoccupazione facendo leva sui legami affettivi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Catania - rubano a due anziane denaro e gioielli - arrestati 2 truffatori stranieri - Due truffatori stranieri erano venuti da Napoli a Catania per raggirare due anziane vedove e derubarle di denaro e gioielli, ma il piano criminale dei due è saltato grazie all’intervento della Polizia di Stato. I due uomini, uno originario del ... (Dayitalianews.com)

Catania - vigili aggrediti : anche il ‘Daspo Willy’ per i due fratelli arrestati - La Polizia di Stato, unitamente al personale della Polizia Locale, nei giorni scorsi, ha eseguito l’arresto di due fratelli catanesi, rispettivamente di 33 e 37 anni, a seguito di un’aggressione ai danni di personale in servizio della Polizia ... (Dayitalianews.com)

Catania - coppia non si ferma all’alt della polizia : inseguiti e arrestati - avevano droga nell’auto - Gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato due pluripregiudicati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza. I due, un uomo di 30 anni di Pachino e una donna di Catania di 41 anni, non si sono fermati ... (Dayitalianews.com)