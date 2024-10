Armato di coltello ruba una borsa. Smascherato dalle telecamere. Venticinquenne finisce in cella (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un Venticinquenne di origine egiziana, pluripregiudicato, residente ad Assisi è in carcere in quanto ritenuto responsabile di rapina aggravata in un’abitazione. In quell’occasione aveva minacciato il proprietario della casa con un coltello, impossessandosi di una borsa per poi darsi alla fuga: è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Sono stati i carabinieri della Stazione di Santa Maria degli Angeli a rintracciarlo e a eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Perugia. I fatti che hanno dato luogo al provvedimento risalgono a settembre quando un cittadino straniero si è rivolto ai carabinieri per denunciare di essere stato rapinato in casa da un uomo. Lanazione.it - Armato di coltello ruba una borsa. Smascherato dalle telecamere. Venticinquenne finisce in cella Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Undi origine egiziana, pluripregiudicato, residente ad Assisi è in carcere in quanto ritenuto responsabile di rapina aggravata in un’abitazione. In quell’occasione aveva minacciato il proprietario della casa con un, impossessandosi di unaper poi darsi alla fuga: è stato incastratodi videosorveglianza. Sono stati i carabinieri della Stazione di Santa Maria degli Angeli a rintracciarlo e a eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Perugia. I fatti che hanno dato luogo al provvedimento risalgono a settembre quando un cittadino straniero si è rivolto ai carabinieri per denunciare di essere stato rapinato in casa da un uomo.

