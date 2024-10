Anziane truffate con falsi allarmi familiari, arrestati due stranieri (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da Napoli a Catania per truffare due Anziane vedove e derubarle di denaro e gioielli, ma il piano di due truffatori stranieri è stato sventato grazie all’intervento della polizia.I due uomini, uno di origine marocchina e l'altro sudamericana, avevano messo a segno due raggiri in soli due Cataniatoday.it - Anziane truffate con falsi allarmi familiari, arrestati due stranieri Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da Napoli a Catania per truffare duevedove e derubarle di denaro e gioielli, ma il piano di due truffatoriè stato sventato grazie all’intervento della polizia.I due uomini, uno di origine marocchina e l'altro sudamericana, avevano messo a segno due raggiri in soli due

