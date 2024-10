Quotidiano.net - Amazon, nel 2023 4 miliardi di investimenti in Italia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha investito neloltre 4di euro insuperando i 20dal 2010, anno di arrivo dell'azienda nel paese. Lo annuncia la società in una nota spiegando che la cifra include sia le spese in conto capitale (come le infrastrutture che costruisce, i centri logistici, gli uffici corporate e l'infrastruttura cloud), sia le spese operative (come gli stipendi che paga ai suoi dipendenti in). "ribadisce il suo impegno per l'. Continuiamo a destinare risorse significative e una partecipazione attiva alla vita economica del Paese rappresentando un'opportunità di crescita e sviluppo per il territorio, le imprese locali e i clienti", dice Mariangela Marseglia, vp & country manager diine Spagna.