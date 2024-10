Allerta arancione in Toscana, fiumi a rischio: tutti i Comuni interessati (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 – Il maltempo in Toscana torna a far paura. Come previsto dagli esperti è in arrivo una violenta perturbazione che interessa gran parte della regione. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per giovedì 24 ottobre una Allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e anche idraulico. Sotto stretta osservazione dunque i fiumi e i corsi d’acqua. L’Allerta per rischio idrogeologico è gialla nel resto della regione. Leggi qui: cosa significano rischio idrogeologico e idraulico Allerta arancione, i Comuni interessati Come si vede dal grafico, sono interessate dall’Allerta meteo arancione per rischio idrogeologico molte delle province colpite già nei giorni scorsi da gravi diluvi e allagamenti. Come la provincia di Siena, quella di Grosseto e Livorno. Lanazione.it - Allerta arancione in Toscana, fiumi a rischio: tutti i Comuni interessati Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 – Il maltempo intorna a far paura. Come previsto dagli esperti è in arrivo una violenta perturbazione che interessa gran parte della regione. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per giovedì 24 ottobre unameteoperidrogeologico e anche idraulico. Sotto stretta osservazione dunque ie i corsi d’acqua. L’peridrogeologico è gialla nel resto della regione. Leggi qui: cosa significanoidrogeologico e idraulico, iCome si vede dal grafico, sono interessate dall’meteoperidrogeologico molte delle province colpite già nei giorni scorsi da gravi diluvi e allagamenti. Come la provincia di Siena, quella di Grosseto e Livorno.

