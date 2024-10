Aica aggiorna i sistemi informativi e si trasferisce: uffici chiusi e call center inattivo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sportello di Aragona chiuso e call center inattivo di Aica per consentire all’azienda di aggiornare e trasferire i sistemi informativi. In particolare lo sportello per il ricevimento del pubblico di viale Mediterraneo sarà chiuso nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre e per le intere giornate Agrigentonotizie.it - Aica aggiorna i sistemi informativi e si trasferisce: uffici chiusi e call center inattivo Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sportello di Aragona chiuso ediper consentire all’azienda dire e trasferire i. In particolare lo sportello per il ricevimento del pubblico di viale Mediterraneo sarà chiuso nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre e per le intere giornate

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aica, chiusura sportello di Aragona per aggiornamento dei sistemi informativi - Aica precisa anche che i Call Center non funzioneranno a partire dalle 12:30 di oggi (23 ottobre) per alcune ore ... (grandangoloagrigento.it)

Aica, manutenzione programmata sistemi informativi aziendali e disservizi Call Center aziendale - Aica informa l'utenza che, a causa di un intervento di manutenzione programmata sui nostri sistemi informativi, le linee telefoniche del nostro Call Center, insieme ad altri servizi correlati, non sar ... (scrivolibero.it)

Aica, chiusura sportello di Aragona per trasferimento e aggiornamento dei sistemi informativi - Per consentire il trasferimento e l'aggiornamento dei sistemi informativi aziendali, lo sportello Aica per il ricevimento del pubblico di Viale Mediterraneo, ad Aragona, sarà chiuso nel pomeriggio di ... (scrivolibero.it)