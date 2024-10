Villaricca, Operazione della Guardia di Finanza: sequestrati due ristoranti appartenetti ai Clan Ferrara-Cacciapuoti (Di martedì 22 ottobre 2024) Valore commerciale di 600.000 euro: i locali erano gestiti attraverso prestanome e finanziati con proventi illeciti Villaricca, Na – Un’Operazione della Guardia di Finanza di Napoli ha portato al sequestro di due ristoranti, di proprietà di Francesco Ferrara, noto esponente del Clan Ferrara-Cacciapuoti, attualmente detenuto a Vicenza. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno eseguito il decreto di sequestro emesso dal gip di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), nell’ambito di un’indagine più ampia che ha già portato Ferrara a essere rinviato a giudizio per associazione mafiosa. I due locali, il ristorante «Pacos novantapuntoventi», con una media di 400 coperti a sera durante il fine settimana e circa 120 nei giorni feriali, e il sushi-bar «1Q84», avrebbero un valore commerciale complessivo di 600.000 euro. Puntomagazine.it - Villaricca, Operazione della Guardia di Finanza: sequestrati due ristoranti appartenetti ai Clan Ferrara-Cacciapuoti Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Valore commerciale di 600.000 euro: i locali erano gestiti attraverso prestanome e finanziati con proventi illeciti, Na – Un’didi Napoli ha portato al sequestro di due, di proprietà di Francesco, noto esponente del, attualmente detenuto a Vicenza. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno eseguito il decreto di sequestro emesso dal gip di Napoli, su richiestaDirezione Distrettuale Antimafia (DDA), nell’ambito di un’indagine più ampia che ha già portatoa essere rinviato a giudizio per associazione mafiosa. I due locali, il ristorante «Pacos novantapuntoventi», con una media di 400 coperti a sera durante il fine settimana e circa 120 nei giorni feriali, e il sushi-bar «1Q84», avrebbero un valore commerciale complessivo di 600.000 euro.

