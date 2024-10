Villaggio della Salute Più: "Danni a piscine e locali" (Di martedì 22 ottobre 2024) Maxi-cuscini stesi nella sala della torre per far dormire gli ospiti, terme e ambulatori invasi dall’acqua, pavimenti esterni saltati. Sono Danni per decine di migliaia di euro quelli causati dall’esondazione del Rio Colle Lungo, modesto corso d’acqua che circonda parte del perimetro del ’Villaggio della Salute Più’, che è tracimato sabato sera. Un evento che ha costretto a un lavoro straordinario di organizzazione lo staff e la dirigenza dell’Acquapark termale sito tra Monterenzio e Castel San Pietro. A spiegare l’accaduto è il General Manager del Gruppo Monti, Graziano Prantoni, che da oltre 48 ore sta coordinando assieme alla proprietà i lavori di ripristino con l’obiettivo "di riaprire tra domani e dopodomani". "Il Rio Colle Lungo, poco più di un fossato, intorno alle 20.30 di sabato è tracimato invadendo dapprima la parte esterna del Villaggio, poi Terme, ambulatori e ristoranti". Ilrestodelcarlino.it - Villaggio della Salute Più: "Danni a piscine e locali" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Maxi-cuscini stesi nella salatorre per far dormire gli ospiti, terme e ambulatori invasi dall’acqua, pavimenti esterni saltati. Sonoper decine di migliaia di euro quelli causati dall’esondazione del Rio Colle Lungo, modesto corso d’acqua che circonda parte del perimetro del ’Più’, che è tracimato sabato sera. Un evento che ha costretto a un lavoro straordinario di organizzazione lo staff e la dirigenza dell’Acquapark termale sito tra Monterenzio e Castel San Pietro. A spiegare l’accaduto è il General Manager del Gruppo Monti, Graziano Prantoni, che da oltre 48 ore sta coordinando assieme alla proprietà i lavori di ripristino con l’obiettivo "di riaprire tra domani e dopodomani". "Il Rio Colle Lungo, poco più di un fossato, intorno alle 20.30 di sabato è tracimato invadendo dapprima la parte esterna del, poi Terme, ambulatori e ristoranti".

