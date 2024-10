Un Posto al Sole festeggia un'altra importante ricorrenza: "Ogni sera abbiamo il privilegio di entrare nelle vostre case" (Di martedì 22 ottobre 2024) Un Posto al Sole festeggia un'altra importante ricorrenza. La soap Rai il 21 ottobre ha infatti festeggiato il suo 28esimo compleanno.A celebrare questo nuovo traguardo, con un post sui social, è stato uno dei protagonisti, Riccardo Polizzy Carbonelli: "Un nuovo giorno è qui e, come Ogni 21 Napolitoday.it - Un Posto al Sole festeggia un'altra importante ricorrenza: "Ogni sera abbiamo il privilegio di entrare nelle vostre case" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Unalun'. La soap Rai il 21 ottobre ha infattito il suo 28esimo compleanno.A celebrare questo nuovo traguardo, con un post sui social, è stato uno dei protagonisti, Riccardo Polizzy Carbonelli: "Un nuovo giorno è qui e, come21

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni : Puntate di oggi 22 ottobre 2024 - Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Un posto al sole - trama 22 ottobre 2024 : Manuela sotto pressione - La gemella, infatti, come annuncia la trama, si ritroverà a dover gestire troppi impegni e si sentirà sotto pressione. Nel frattempo, Damiano sarà alle prese con l'inseguimento di Angelo Torrente e, proprio in quel momento, scoppierà uno scontro a fuoco. Quest'ultimo, in particolare, ha iniziato a comportarsi in modo egoista e cinico per riuscire a fronteggiare le spese legate alla sua nuova ... (Tvpertutti.it)

Anticipazioni Un Posto al Sole : la puntata del 22 Ottobre - Intanto, Manuela è sempre più stressata per gli impegni al lavoro e all’università . it. . IT su Google News. Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 22 Ottobre L’inseguimento tra Damiano e il criminale Torrente prende una piega drammatica con un conflitto a fuoco. (2017) Televisione La piovra 7 – Indagine sulla morte del commissario Cattani, regia di Luigi Perelli – miniserie ... (Zon.it)