Ultracentenaria pontina rischia di morire nel rogo di casa sua | salvata dall’intervento dei carabinieri

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una tragedia per fortuna solo sfiorata quella avvenuta oggi pomeriggio grazie all’intervento deidella Stazione di Sonnino, accorsi prontamente in località Capocroce. La richiesta di aiuto riguardava un principio di incendio sviluppatosi nell’abitazione di un’anziana, a causa di un incidente domestico le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Fiamme Domate dai Vigili del Fuoco e Trasporto Precauzionale in Ospedale Le fiamme, che hanno interessato parzialmente uno dei locali dell’immobile, sono state prontamente domate grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Terracina. Sul posto è giunto anche il personale del 118, che ha provveduto a trasportare l’anziana donna all’ospedale di Terracina per gli accertamenti di rito, nonostante le sue condizioni non destassero preoccupazioni immediate.