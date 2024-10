Tyler, The Creator Rilascia “NOID”: Un Video Sorprendente e un Nuovo Album in Arrivo (Di martedì 22 ottobre 2024) “NOID” è il primo brano di Tyler, The Creator con Video diretto da lui e rappresenta un’anteprima del Nuovo Album “CHROMAKOPIA”. Tyler, THE Creator LANCIA IL Nuovo BRANO “NOID” È stato Rilasciato ieri 21 ottobre 2024, in modo inaspettato, il Nuovo singolo “NOID”, un’importante anticipazione del prossimo Album di Tyler, THE Creator, intitolato “CHROMAKOPIA”. Questo attesissimo progetto musicale, distribuito da Sony Music, sarà disponibile in formato digitale lunedì 28 ottobre. Video DIRETTO DA Tyler, THE Creator Il brano “NOID” è accompagnato da un Video musicale realizzato dal medesimo Tyler, The Creator. In meno di 24 ore, il Video ha già raggiunto oltre 4 milioni di visualizzazioni, dimostrando l’enorme interesse e la curiosità che circondano il Nuovo lavoro dell’artista. Questo singolo segue la pubblicazione di “ST. Spettacolo.periodicodaily.com - Tyler, The Creator Rilascia “NOID”: Un Video Sorprendente e un Nuovo Album in Arrivo Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) “” è il primo brano di, Thecondiretto da lui e rappresenta un’anteprima del“CHROMAKOPIA”., THELANCIA ILBRANO “” È statoto ieri 21 ottobre 2024, in modo inaspettato, ilsingolo “”, un’importante anticipazione del prossimodi, THE, intitolato “CHROMAKOPIA”. Questo attesissimo progetto musicale, distribuito da Sony Music, sarà disponibile in formato digitale lunedì 28 ottobre.DIRETTO DA, THEIl brano “” è accompagnato da unmusicale realizzato dal medesimo, The. In meno di 24 ore, ilha già raggiunto oltre 4 milioni di visualizzazioni, dimostrando l’enorme interesse e la curiosità che circondano illavoro dell’artista. Questo singolo segue la pubblicazione di “ST.

