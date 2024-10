Tony D’Angelo: “Ho solo buone parole per il lavoro di Shawn Michaels “ (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante una recente intervista con “The Ringer Wrestling Show”, Tony D’Angelo, recentemente diventato NXT North American Champion, ha parlato del modo in cui lavora Shawn Michaels ad NXT. “Shawn si dedica completamente al business. Se gli dimostri che sei disposto a lavorare sodo e a fare ciò che è meglio per il prodotto, ti aiuterà. È HBK, Mr. WrestlerMania! Lui ha delle idee e vede delle cose che neanche io, che lavoro qui da tre anni circa, riesco ad immaginare. La sua mente è fatta per il business. È un genio. È davvero fantastico e lo è stato anche con me.“ Tony D’Angelo ed il rapporto con HBK Sul dimostrare a Michaels di essere disposto a lavorare, D’Angelo aggiunge: “Ho solo cose positive da dire su di lui. Mi ha accolto in questo business a braccia aperte. Ovviamente, devo dimostragli che sono disposto a lavorare sodo e per adesso penso di averlo fatto. Zonawrestling.net - Tony D’Angelo: “Ho solo buone parole per il lavoro di Shawn Michaels “ Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante una recente intervista con “The Ringer Wrestling Show”,, recentemente diventato NXT North American Champion, ha parlato del modo in cui lavoraad NXT. “si dedica completamente al business. Se gli dimostri che sei disposto a lavorare sodo e a fare ciò che è meglio per il prodotto, ti aiuterà. È HBK, Mr. WrestlerMania! Lui ha delle idee e vede delle cose che neanche io, chequi da tre anni circa, riesco ad immaginare. La sua mente è fatta per il business. È un genio. È davvero fantastico e lo è stato anche con me.“ed il rapporto con HBK Sul dimostrare adi essere disposto a lavorare,aggiunge: “Hocose positive da dire su di lui. Mi ha accolto in questo business a braccia aperte. Ovviamente, devo dimostragli che sono disposto a lavorare sodo e per adesso penso di averlo fatto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WWE : Tony D’Angelo - neo NXT North American Champion - vede la sua celebrazione interrotta e una sfida lanciata per Halloween Havoc - Tony D’Angelo era già sul ring come nuovo North American Champion. A toast to @Obaofwwe from the North American Champion, The Don, @TonyDangeloWWE. Tony D’Angelo ha sorpreso l’NXT Universe quando ha combattuto contro Oba Femi durante l’episodio di NXT dell’8 ottobre su The CW, vincendo il North American Championship. (Zonawrestling.net)

Preview NXT : Stephanie Vaquer in azione - Tony D’Angelo celebra la sua vittoria e tanto altro ancora - Il vincitore affronterà Trick Williams per il titolo ad Halloween Havoc. Questa settimana, farà il suo debutto sul ring di NXT affrontando Wren Sinclair in un match molto atteso. Triple Threat Match per il ruolo di contendente n. Lyons è stata fuori dai giochi per molto tempo a causa di un infortunio, ma ora è più che pronta a tornare in azione. (Zonawrestling.net)

WWE : Fine del record per Oba Femi. Tony D’Angelo è il nuovo North American Champion - com/o3Shysfw4A— WWE (@WWE) October 9, 2024 . twitter. TONY DID IT!!!TONY DID IT!!!TONY DID IT!!!#WWENXT pic. Tra colpi di fortuna e astuzia, Tony D’Angelo riesce a terminare il regno dei record e dare inizio ad una sua nuova run titolata come NXT North American Champion. Giunge alla fine un regno storico come quello di Oba Femi. (Zonawrestling.net)