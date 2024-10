Tajani lancia proposta di conferenza internazionale per la ricostruzione di Gaza, Libano e Nord Israele (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il G7 Sviluppo, che si tiene a Pescara, è stato l’occasione per il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, di proporre una conferenza internazionale dedicata alla ricostruzione delle aree colpite dalla guerra in Gaza, Libano e nel Nord di Israele. Durante l’apertura dell’evento, Tajani ha annunciato un incremento degli aiuti per le popolazioni in difficoltà, con lo stanziamento di 25 milioni di euro, ricevendo l’adesione di alti rappresentanti diplomatici dei tre paesi coinvolti. La crisi umanitaria in Medio Oriente La ministeriale del G7 ha avuto un inizio solenne, mettendo al centro della discussione la crisi umanitaria in Medio Oriente. Presenti i rappresentanti di Libano, Israele e Palestina, gli alti funzionari hanno conventionally presenziato, segnando un momento significativo in un periodo segnato da tensioni e conflitti. Gaeta.it - Tajani lancia proposta di conferenza internazionale per la ricostruzione di Gaza, Libano e Nord Israele Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il G7 Sviluppo, che si tiene a Pescara, è stato l’occasione per il Ministro degli Esteri italiano, Antonio, di proporre unadedicata alladelle aree colpite dalla guerra ine neldi. Durante l’apertura dell’evento,ha annunciato un incremento degli aiuti per le popolazioni in difficoltà, con lo stanziamento di 25 milioni di euro, ricevendo l’adesione di alti rappresentanti diplomatici dei tre paesi coinvolti. La crisi umanitaria in Medio Oriente La ministeriale del G7 ha avuto un inizio solenne, mettendo al centro della discussione la crisi umanitaria in Medio Oriente. Presenti i rappresentanti die Palestina, gli alti funzionari hanno conventionally presenziato, segnando un momento significativo in un periodo segnato da tensioni e conflitti.

