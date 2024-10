Tag di localizzazione la nuova frontiera dello stalking | pedina l’ex e pesta lei e il nuovo compagno

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un’altra bruttissima storia die di violenze che questa volta arriva da Crispano, un paese in provincia di Napoli. Protagonista in negativo di questa storia è un 43enne, che proprio non riesce ad accettare la separazione dalla moglie avvenuta circa 6 mesi fa. Non vuole in alcun modo che la donna allacci una relazione con qualcun altro e il solo pensiero che possa avere un altro uomo lo sconvolge. Sospetta chemoglie abbia unarelazione e così piazza un tag nella sua auto, un dispositivo gps collegato ad uno smartphone di ultima generazione. Si tratta di una sorta di portachiavi smart che consente di localizzare sempre chi lo porta. Anche il calciatore del Napoli Juan Jesus denunciò di aver trovato 5 tag nella sua auto, che infatti è stata scassinata pochi giorni fa.