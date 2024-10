Tabellone Atp Vienna 2024: risultati e accoppiamenti (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Tabellone del torneo Atp 500 di Vienna 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine stagione in Austria. Sascha Zverev è la prima testa di serie di un main draw ricco di tennist italiani. Subito derby tra Musetti e Sonego, mentre Darderi affronta Dominic Thiem nell’ultimo torneo della carriera dell’austriaco ex vincitore degli US Open. Un qualificato per Matteo Berrettini, mentre Flavio Cobolli sfida Davidovich Fokina. Di seguito il Tabellone completo. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone ATP Vienna 2024 PRIMO TURNO (1) Zverev b. (WC) Schwaerzler 6-2 6-2 Giron b. Michelsen 7-6(4) 6-3 Monfils vs (Q) HalysSonego vs (6) Musetti (3) Dimitrov vs Zhang Machac vs Marozsan (WC) Thiem vs Darderi (WC) Nishikori vs (7) Draper (5) Tiafoe vs NorrieBerrettini b. (Q) Fucsovics 7-5 6-4 Khachanov vs (Q) Seyboth Wild Nakashima vs (4) Paul (Q) Mensik b. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildel torneo Atp 500 di: eccodi questo appuntamento di fine stagione in Austria. Sascha Zverev è la prima testa di serie di un main draw ricco di tennist italiani. Subito derby tra Musetti e Sonego, mentre Darderi affronta Dominic Thiem nell’ultimo torneo della carriera dell’austriaco ex vincitore degli US Open. Un qualificato per Matteo Berrettini, mentre Flavio Cobolli sfida Davidovich Fokina. Di seguito ilcompleto. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPPRIMO TURNO (1) Zverev b. (WC) Schwaerzler 6-2 6-2 Giron b. Michelsen 7-6(4) 6-3 Monfils vs (Q) HalysSonego vs (6) Musetti (3) Dimitrov vs Zhang Machac vs Marozsan (WC) Thiem vs Darderi (WC) Nishikori vs (7) Draper (5) Tiafoe vs NorrieBerrettini b. (Q) Fucsovics 7-5 6-4 Khachanov vs (Q) Seyboth Wild Nakashima vs (4) Paul (Q) Mensik b.

Quante posizioni può guadagnare Berrettini a Vienna nel ranking ATP? Il tabellone diventa però subito duro - Ranking in caso di vittoria in finale: 1770 punti, 25° posto virtuale. Una partita non facile per l’azzurro, che dovrà esprimersi ad alti livelli per avanzare in vista di un possibile quarto di finale ancor più complicato contro la quarta testa di serie Tommy Paul (favorito principale nel suo spicchio di tabellone). (Oasport.it)

