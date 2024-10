Lanotiziagiornale.it - Sui centri in Albania lo scontro si sposta in tribunale: il Viminale presenta ricorso in Cassazione

(Di martedì 22 ottobre 2024) Loda politico diventa anche giudiziario. Il governo tira dritto sul caso dei migranti tornati dall’dopo che i giudici deldi Roma hanno deciso di non convalidare il trattenimento nei nuovifatti costruire dal governo italiano. E così ilha dato mandato all’avvocatura dello Stato per preparare i ricorsi contro la sentenza che ha poi portato al rimpatrio dei 12 migranti, trasferiti nuovamente in Italia. Il ministero dell’Interno, guidato da Matteo Piantedosi, ritiene che l’ordinanza non applichi la norma italiana sui Paesi sicuri e inoltre avrebbe interpretato nel modo sbagliato la sentenza del 4 ottobre della Corte di giustizia europea.