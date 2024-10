Ilgiorno.it - Sos scuole, la Massaua è un fantasma. Lezioni a turno alla Tiepolo

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Milano – Un cantiere, in via. Un cantiere - urgente - da aprire alle medie, in piazza Ascoli, per un’infiltrazione e il distaccamento di una parte di controsoffitto che costringerà le classi a fare lezione a rotazione. Inla protesta è a tema “Halloween“ perché le tempistiche per i lavori - che ancora non si vedono - cominciano a fare davvero paura: calano le iscrizioni, “è a rischio la sopravvivenza dell’istituto”, denunciano gli insegnanti, che sottoscrivono un accorato “appello per il futuro della nostra comunità educativa”. “I docenti della scuola, profondamente radicati nell’Istituto e appassionati della loro missione educativa, esprimono viva preoccupazione per le sorti della scuola e per il benessere della comunità scolastica – si legge –.