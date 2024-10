Sinner 5° nella classifica degli ace 2024. Alcaraz addirittura fuori dai 50! (Di martedì 22 ottobre 2024) Jannik Sinner si piazza al quinto posto, al momento, nella classifica dell’anno solare 2024 in quanto a numero assoluto di ace messi a segno sul circuito ATP, indipendentemente dal numero di match giocati dall’inizio della stagione in corso. Lo spagnolo Carlos Alcaraz è invece 55°. Al vertice di questa graduatoria si trova il polacco Hubert Hurkacz, a quota 730, che distanzia il tedesco Alexander Zverev, secondo a quota 685, e lo statunitense Taylor Fritz, terzo con 679. Solco molto profondo tra i tennisti sul podio ed il resto del mondo: quarta piazza per l’altro statunitense Ben Shelton a quota 562. Come anticipato, al quinto posto si trova Jannik Sinner, che nel 2024 ha messo a segno 527 ace in 71 partite. Vicini all’azzurro ci sono il kazako Alexander Bublik, sesto a quota 519, appena davanti al russo Andrey Rublev, settimo con 518. Oasport.it - Sinner 5° nella classifica degli ace 2024. Alcaraz addirittura fuori dai 50! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Janniksi piazza al quinto posto, al momento,dell’anno solarein quanto a numero assoluto di ace messi a segno sul circuito ATP, indipendentemente dal numero di match giocati dall’inizio della stagione in corso. Lo spagnolo Carlosè invece 55°. Al vertice di questa graduatoria si trova il polacco Hubert Hurkacz, a quota 730, che distanzia il tedesco Alexander Zverev, secondo a quota 685, e lo statunitense Taylor Fritz, terzo con 679. Solco molto profondo tra i tennisti sul podio ed il resto del mondo: quarta piazza per l’altro statunitense Ben Shelton a quota 562. Come anticipato, al quinto posto si trova Jannik, che nelha messo a segno 527 ace in 71 partite. Vicini all’azzurro ci sono il kazako Alexander Bublik, sesto a quota 519, appena davanti al russo Andrey Rublev, settimo con 518.

