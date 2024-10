Sfida ai giudici sul modello Albania, arriva il decreto (Di martedì 22 ottobre 2024) È un decreto lampo: deciso di corsa, approvato nel giro di mezz’ora. Non va oltre quanto previsto, la trasformazione in norma primaria, cioè in legge, della lista di Paesi che Sfida ai giudici sul modello Albania, arriva il decreto il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Sfida ai giudici sul modello Albania, arriva il decreto Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È unlampo: deciso di corsa, approvato nel giro di mezz’ora. Non va oltre quanto previsto, la trasformazione in norma primaria, cioè in legge, della lista di Paesi cheaisulilil manifesto.

