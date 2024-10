Serie D "Il Fossombrone conquista cuori" (Di martedì 22 ottobre 2024) Un’altra grande prestazione e primo posto assieme alla Sambenedettese. Il Fossombrone gioca (bene) e passa alla cassa, questa volta dell’Atletico Ascoli. Tre punti meritati in una gara il cui risultato poteva essere più rotondo se qualche episodio (rigore non concesso) avesse girato per il verso giusto. Un incontro per niente facile visto lo score degli avversari: 3 vittorie esterne su 3 gare disputate, ma i ragazzi del presidente Nardini hanno gettato ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo. I 15 punti in classifica, i 12 gol realizzati (4 i subiti), 4 vittorie e 3 pareggi e nessuna sconfitta sono l’emblema di un club in cui tutte le sue componenti danno il meglioi se con la regola delle due C , ovvero compattezza e competenza. Sport.quotidiano.net - Serie D "Il Fossombrone conquista cuori" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Un’altra grande prestazione e primo posto assieme alla Sambenedettese. Ilgioca (bene) e passa alla cassa, questa volta dell’Atletico Ascoli. Tre punti meritati in una gara il cui risultato poteva essere più rotondo se qualche episodio (rigore non concesso) avesse girato per il verso giusto. Un incontro per niente facile visto lo score degli avversari: 3 vittorie esterne su 3 gare disputate, ma i ragazzi del presidente Nardini hanno gettato ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo. I 15 punti in classifica, i 12 gol realizzati (4 i subiti), 4 vittorie e 3 pareggi e nessuna sconfitta sono l’emblema di un club in cui tutte le sue componenti danno il meglioi se con la regola delle due C , ovvero compattezza e competenza.

Serie D - il momento d’oro dei metaurensi secondi in classifica dopo l’impresa di Civitanova. Fossombrone splendente - Fucili "spara» acqua sul fuoco : "Non abbiamo fatto niente» - "Grande vittoria, grande prestazione – osserva il dg Marco Meschini – contro un’ottima squadra che veniva da due buone gare. Una volta però scesi in campo ogni timore è svanito, la squadra ha dominato in largo e in lungo subendo solo un tiro su calcio piazzato su cui ha riposto molto bene dal portiere Bianchini. (Sport.quotidiano.net)

Serie D - l’allenatore Fucili soddisfatto di prestazione e risultato. "Con la Samb ho visto un Fossombrone tosto e coraggioso» - Posso solo dire al mister e a tutti i ragazzi: bravi! Questo è quello che vogliamo vedere ogni domenica al di là del risultato". "Gran bella partita – aggiunge il direttore generale Marco Meschini – intensa, con molte occasioni da gol. Il pareggio è il risultato giusto, meritato ampiamente con tante situazioni da gol. (Sport.quotidiano.net)

Serie D - verso il 3° turno. Fossombrone - che partenza : ma occhio al Termoli. I giallorossi sono una squadra tenace e ambiziosa - L’icontro di domenica si giocherà al Bonci di Fossombrone, alle 15. In merito alla Juniores nazionale, la squadra di mister Canestrari ha cominciano la nuova stagione ottenendo buon pareggio (1-1) contro la Sambenedettese. La gara ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo e ha visto un Termoli in salute, che però domenica non avrà in panchina l’allenatore Massimo Carnevale, espulso ... (Sport.quotidiano.net)