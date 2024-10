Lanazione.it - Scontro in moto con un daino: due feriti. A San Leo i cinghiali invadono la strada

(Di martedì 22 ottobre 2024) Animali selvatici sulle strade; ieri hanno provocato due incidenti e altrettanti. Il primo è avvenuto vicino a Ponte Buriano dove una, con due giovani in sella, si è trovata davanti unche stava attraversando la. Inevitabile lo. Nell’urto l’animale è morto, mentre i due giovani hanno riportato diverse escoriazioni per le quali sono stati accompagnati dall’ambulanza del 118 al San Donato. Sul posto polizia municipale e carabinieri. Il secondo incidente è avvenuto alla rotatoria di San Leo dove ad attraversare laquesta volta c’era un branco di. Inutile il tentativo di frenare per gli automobilisti che se li sono trovati davanti. Nell’impatto sono morti due degli animali, mentre i conducenti dei veicoli coinvolti sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato.