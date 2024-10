Sconfitta a Roma per il TC Pistoia contro il Parioli (Di martedì 22 ottobre 2024) "Un punteggio forse un po’ troppo severo per quel che si è visto, anche se i pronostici sono stati rispettati. Nei doppi sono venute fuori due partite equilibratissime nel corso dei quali le coppie si sono date battaglia. Stiamo raccogliendo un po’ meno di quel che si potrebbe, ma la logica con cui affrontiamo il campionato non cambierà. Andiamo avanti". Capitan Tommaso Brunetti ha così commentato la Sconfitta esterna del Tennis Club Pistoia, battuto a Roma dal Tennis Club Parioli alla luce del 5-1 finale a favore dei locali. Un incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A1, andato in archivio domenica scorsa. L’unico successo per il sodalizio pistoiese è arrivato da Matteo Trevisan, capace di battere Francesco Bessire per 6-3, 6-1. Sconfitte sia per Leonardo Rossi contro Gabriele Pennaforti (6-4, 6-1) che per Lorenzo Vatteroni contro Gabriele Vulpitta. Lanazione.it - Sconfitta a Roma per il TC Pistoia contro il Parioli Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Un punteggio forse un po’ troppo severo per quel che si è visto, anche se i pronostici sono stati rispettati. Nei doppi sono venute fuori due partite equilibratissime nel corso dei quali le coppie si sono date battaglia. Stiamo raccogliendo un po’ meno di quel che si potrebbe, ma la logica con cui affrontiamo il campionato non cambierà. Andiamo avanti". Capitan Tommaso Brunetti ha così commentato laesterna del Tennis Club, battuto adal Tennis Cluballa luce del 5-1 finale a favore dei locali. Un invalido per la terza giornata del campionato di Serie A1, andato in archivio domenica scorsa. L’unico successo per il sodalizio pistoiese è arrivato da Matteo Trevisan, capace di battere Francesco Bessire per 6-3, 6-1. Sconfitte sia per Leonardo RossiGabriele Pennaforti (6-4, 6-1) che per Lorenzo VatteroniGabriele Vulpitta.

