Salerno, causò incidente in cui morirono due carabinieri: arrestata

(Di martedì 22 ottobre 2024) Si trova agli arresti domiciliari la donna che lo scorso 6 aprile, nel territorio di Campagna, aun gravecostato la vita a tre persone, tra cui due, e il ferimento di un terzo militare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, al volante della sua auto, viaggiava a una velocità compresa tra i 128 e i 133 km/h, ovvero 64 in più rispetto al limite consentito in quel punto. Si sarebbe rivelato inutile l’estremo tentativo di frenata al momento dell’impatto. Una volta portata in ospedale, fu trovata con un tasso alcolico pari allo 0,54 gr/litro, nonché positiva al precursore della cocaina. Le immagini delle videocamere della zona dell’sono state determinanti per la ricostruzione della dinamica.