Sagra del tartufo | Penalizzati dalla pioggia

"A causa del maltempo, con a tratti anche la pioggia, quest'anno alla 57ª edizione della Sagra del tartufo di Dovadola ha partecipato meno della metà delle persone che arrivavano gli altri anni. Speriamo che il tempo ci assista la prossima domenica 27 ottobre per il bis". Mirco Tedaldi, presidente della Pro loco, commenta così la prima giornata della Sagra del tartufo, svoltasi domenica scorsa nella cittadina della media valle del Montone. A dir la verità a Dovadola solo per pochi momenti durante la giornata la gente ha tirato fuori l'ombrello, ma molto più problematica è stata la situazione meteo generale nelle città della Romagna e soprattutto dell'Emilia.

