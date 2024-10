Romadailynews.it - Russia: Xi arriva a Kazan per BRICS Summit

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ott – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping e’to oggi a, in, per la 16ma edizione del. I funzionari russi hanno accolto Xi all’aeroporto. Guardie d’onore si sono schierate su entrambi i lati di un red carpet per salutare il leader cinese, mentre giovani russi vestiti con i costumi nazionali lo hanno accolto con tradizionale cortesia. Un caccia russo e’ stato visto scortare l’aereo di Xi. (Xin) Agenzia Xinhua