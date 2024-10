Roma, sgomberato l’hotel occupato da latinos nel quartiere Romanina (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono iniziate questa mattina all’alba le operazioni di sgombero dell’ex hotel ‘Petra’, di via Sante Vandi, nel quartiere Romanina che era stato occupato la settimana scorsa da un centinaio di cittadini sud americani. Alle operazioni, disposte dalla prefettura di Roma e coordinate dall’ufficio di gabinetto della questura, sono presenti la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia locale di Roma Capitale. Alcuni appartenenti alla comunità di ‘latinos’ hanno accettato la sistemazione alloggiativa offerta dal Comune di Roma. Lapresse.it - Roma, sgomberato l’hotel occupato da latinos nel quartiere Romanina Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono iniziate questa mattina all’alba le operazioni di sgombero dell’ex hotel ‘Petra’, di via Sante Vandi, nelnina che era statola settimana scorsa da un centinaio di cittadini sud americani. Alle operazioni, disposte dalla prefettura die coordinate dall’ufficio di gabinetto della questura, sono presenti la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia locale diCapitale. Alcuni appartenenti alla comunità di ‘’ hanno accettato la sistemazione alloggiativa offerta dal Comune di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nettuno. Servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri nel Quartiere “Sandalo”. Sequestro e sgombero di un immobile occupato. 4 denunce e due sanzioni amministrative - Servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri nel Quartiere “Sandalo”. Sequestro e sgombero di un immobile occupato. 4 denunce e due sanzioni amministrative sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine NETTUNO – I Carabinieri della Compagnia di Anzio, insieme ai Carabinieri del NAS di Roma hanno eseguito un servizio straordinario L'articolo Nettuno. (Cronachecittadine.it)

Nettuno - sgomberato immobile occupato nel quartiere Sandalo - Contestualmente, gli occupanti, un uomo e una donna di nazionalità romena sono stati sgomberati e lo stabile è stato riconsegnato agli aventi diritto. it è su GOOGLE NEWS. 000 euro per analoghi motivi. 700 euro. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano ... (Ilfaroonline.it)