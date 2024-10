Tpi.it - Roma, 56enne reclama lo stipendio e il datore di lavoro lo aggredisce con una mannaia

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Aun uomo di 56 anni è stato aggredito con unadal suodiche non voleva pagargli lo. Ildiè stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Lapresse, si tratta del titolare di una ditta idraulica che aveva preso ila lavorare in nero. La lite sarebbe iniziata quando il lavoratore è andato nell’abitazione del piccolo imprenditore chiedendo di essere pagato per la prestazione svolta. Successivamente ildisi sarebbe presentato a casa del, nel quartiereno di Lunghezza, aggredendolo con una. L’aggressione è stata fermata grazie all’intervento della sorella e del cognato della vittima, che ha riportato gravi traumi alla testa.