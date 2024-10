Risparmia sulla bolletta: riscalda la casa con soli 2 litri d’acqua. La rivoluzionaria invenzione (Di martedì 22 ottobre 2024) riscaldare casa con due litri acqua: la clamorosa invenzione – Con l’arrivo dell’inverno e l’aumento dei costi energetici, è sempre più importante trovare soluzioni per Risparmiare sulla bolletta. Una startup ha sviluppato un’invenzione innovativa che potrebbe rivoluzionare il riscaldamento domestico: un dispositivo che utilizza solo 2,5 litri d’acqua per generare calore, abbattendo i costi e riducendo l’impatto ambientale. Come funziona questa tecnologia rivoluzionaria L’invenzione, realizzata dalla startup Enapter, si basa su un elettrolizzatore che separa le molecole d’acqua in idrogeno e ossigeno. Questo processo, noto come elettrolisi, permette di produrre idrogeno, una fonte di energia pulita che può essere utilizzata per riscaldare la casa. Urbanpost.it - Risparmia sulla bolletta: riscalda la casa con soli 2 litri d’acqua. La rivoluzionaria invenzione Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024)recon dueacqua: la clamorosa– Con l’arrivo dell’inverno e l’aumento dei costi energetici, è sempre più importante trovare soluzioni perre. Una startup ha sviluppato un’innovativa che potrebbe rivoluzionare ilmento domestico: un dispositivo che utilizza solo 2,5per generare calore, abbattendo i costi e riducendo l’impatto ambientale. Come funziona questa tecnologiaL’, realizzata dalla startup Enapter, si basa su un elettrolizzatore che separa le molecolein idrogeno e ossigeno. Questo processo, noto come elettrolisi, permette di produrre idrogeno, una fonte di energia pulita che può essere utilizzata perre la

