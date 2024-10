Ilrestodelcarlino.it - "Regalaci un libro", 932 volumi dalla Giunti al reparto di Pediatria

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) La responsabile della libreriaal Punto di Macerata, Raffaella di Gioia, ha donato libri aldidell’ospedale maceratese, diretto da Martina Fornaro, nell’ambito del progetto "Aiutaci a crescere.un! Edizione 2024". "Si tratta di un progetto organizzato ogni anno in tutte le libreriecon l’obiettivo di sensibilizzare alla lettura i bambini, rendendoci partecipi della felicità di questi piccoli e delle loro famiglie che devono passare poco o tanto tempo in ospedale" dichiara Raffaella di Gioia. Alla donazione erano presenti il primario didi Macerata, Martina Fornaro, la caposala Anastasia Vita e le infermiere del. Sono stati consegnati 932, raccolti nel mese di agosto nella libreria di Macerata e in quella del centro storico.