Qualcomm svela il nuovo chip Snapdragon 8 Elite (Di martedì 22 ottobre 2024) Qualcomm è pronta a lanciare il suo nuovo chip di punta per gli smartphone, lo Snapdragon 8 Elite, segnando una svolta importante con un design interamente proprietario. Il chip, dotato del nuovo processore Oryon, sostituisce la precedente serie Kryo e promette di offrire prestazioni paragonabili a quelle di un computer desktop su dispositivi mobili. Questa innovazione mira a potenziare le capacità di intelligenza artificiale multimodale, migliorando il riconoscimento vocale, il contesto delle immagini e aumentando la produttività e la creatività direttamente sul dispositivo. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ufficiale il chip dei top Android 2023 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Lo Snapdragon 8 Elite supporta funzionalità avanzate come il video object eraser, una funzione AI che consente di rimuovere oggetti indesiderati dai video.

