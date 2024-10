Protesta davanti ai Riuniti di Foggia: carenza di personale cortocircuito che provoca tensioni e incomprensioni (Di martedì 22 ottobre 2024) Il clima di esasperazione che si respira negli ospedali è frutto di un problema strutturale che si protrae da tempo: la grave carenza di personale.carenza di personale: un problema che acuisce le tensioniLa carenza di personale è al centro delle preoccupazioni. Pochi medici e infermieri Foggiatoday.it - Protesta davanti ai Riuniti di Foggia: carenza di personale cortocircuito che provoca tensioni e incomprensioni Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il clima di esasperazione che si respira negli ospedali è frutto di un problema strutturale che si protrae da tempo: la gravedidi: un problema che acuisce leLadiè al centro delle preoccupazioni. Pochi medici e infermieri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ennesima aggressione ai danni del personale EAV - i sindacati reclamano carenza di sicurezza - . La preoccupazione più grande è che l’opinione pubblica si abitui a queste situazioni violente, fino a rischiare di non fare più notizia, ma è ormai sotto gli occhi di tutti come le società di trasporto pubblico locale facciano sempre più fatica a reperire dipendenti disposti a lavorare in condizioni difficili, sottopagati e costantemente oggetto di aggressione”. (Anteprima24.it)

Aiop Lombardia “Per carenza personale - soluzione sanitari dall’estero” - Si sente parlare del privato come se volesse dire che le prestazioni si pagano, che si toglie qualcosa alle strutture pubbliche – ha concluso Nicchio -. Da questo punto di vista non cambia al cittadino, ma molti non lo sanno”. it. “L’eccellenza del sistema lombardo in termini di qualità del servizio erogato, cioè in termini clinici, non è venuta a meno, anzi è in continua crescitain questi anni – ... (Ildenaro.it)

Aiop Lombardia “Per carenza personale - soluzione sanitari dall’estero” - Indubbiamente dal Covid in poi una serie di problematiche, che erano da risolvere probabilmente sono rimaste latenti per un pò troppo tempo, ora si sono accumulate e hanno creato una serie di problemi sui quali stiamo giocando effettivamente un pochino in rincorsa”. “Soluzione? Difficile. Se guardiamo gli iscritti a infermieristia, sono effettivamente di meno. (Unlimitednews.it)