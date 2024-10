.com - Promozione / Fermignanese sempre leader, la Jesina incalza

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Stando agli ultimi risultati viaggiano in maniera ottimale anche S. Orso, Biagio Nazzaro e Vigor Castelfidardo. Il Moie Vallesina deve uscire dal tunnel, il Marina confermarsi, per il Sassoferrato Genga la maglia nera deve cambiare subito colore VALLESINA, 21 ottobre 2024 – 5 vittorie di cui 2 in campo esterno; 3 pareggi di cui 1 senza gol; 16 reti realizzate di cui 7 fuori casa. I numeri della 7° giornata del campionato di Pronozione Girone A parlano chiaro e confermano un certo equilibrio che, al momento, la solasembra in grado di non tenerne conto viaggiando solitaria in testa alla classifica seguita a quattro lunghezze da, ritornata al successo dopo 4 pareggi consecutivi, e Tavullia Valfoglia, alla seconda sconfitta consecutiva. Tre ancora gli undici che non hanno mai perso (e Vismara), il Lunano l’unico che non ha mai pareggiato.