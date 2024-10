Profonda voragine chiude la strada provinciale Ninfina I: provvedimenti e percorsi alternativi (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Bassiano, un comune della Provincia di Latina, una significativa voragine ha costretto le autorità ad adottare provvedimenti immediati per garantire la sicurezza della viabilità. La strada provinciale Ninfina I è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare e pedonale in un tratto specifico, ponendo attenzione sulla stabilità del terreno e sulla sicurezza pubblica. Chiusa al traffico la strada provinciale Ninfina I La Provincia di Latina ha ufficializzato la chiusura della strada provinciale Ninfina I, in particolare tra il chilometro 17+200 e il chilometro 17+360. La chiusura è stata estesa anche tra il chilometro 17+290 e il chilometro 17+310, dove la situazione è considerata particolarmente critica. Gaeta.it - Profonda voragine chiude la strada provinciale Ninfina I: provvedimenti e percorsi alternativi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Bassiano, un comune della Provincia di Latina, una significativaha costretto le autorità ad adottareimmediati per garantire la sicurezza della viabilità. LaI è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare e pedonale in un tratto specifico, ponendo attenzione sulla stabilità del terreno e sulla sicurezza pubblica. Chiusa al traffico laI La Provincia di Latina ha ufficializzato la chiusura dellaI, in particolare tra il chilometro 17+200 e il chilometro 17+360. La chiusura è stata estesa anche tra il chilometro 17+290 e il chilometro 17+310, dove la situazione è considerata particolarmente critica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grossa voragine sulla Ninfina I - strada chiusa. Accertamenti in corso - E’ stata chiusa al traffico la strada provinciale Ninfina I nel territorio di Bassiano a causa di una profonda voragine. Il provvedimento è della Provincia di Latina che ha disposto la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale tra il chilometro 17+200 ed il chilometro 17+360 e... (Latinatoday.it)

Calabria sott'acqua - si apre una voragine in strada : auto inghiottita - Criticità a Locri e Bianco nel reggino, e nel catanzarese a Lamezia Terme, Maida e San Pietro a Maida. Da ieri pomeriggio squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in Calabria per far fronte ai danni causati dalle piogge: effettuati 40 interventi di soccorso tra le province di Reggio Calabria e di Catanzaro. (Liberoquotidiano.it)

Torrente esondato a Maida vicino Catanzaro - auto inghiottita da una voragine nella strada : salvo il conducente - Danni in Calabria per il maltempo: auto viene inghiottita da una voragine a Lamezia Terme, il paese di Maida isolato per un torrente esondato. (Notizie.virgilio.it)