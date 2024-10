Poste Italiane: a Frosinone i webinar gratuiti di?educazione finanziaria sulla protezione e sulla previdenza? (Di martedì 22 ottobre 2024) Proseguono per i cittadini di Frosinone gli appuntamenti di educazione finanziaria in modalità webinar. I temi dei due incontri di giovedì 24 ottobre saranno “La protezione” e “La previdenza”, argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.In particolare sono previsti due Frosinonetoday.it - Poste Italiane: a Frosinone i webinar gratuiti di?educazione finanziaria sulla protezione e sulla previdenza? Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Proseguono per i cittadini digli appuntamenti di educazionein modalità. I temi dei due incontri di giovedì 24 ottobre saranno “La” e “La”, argomenti fondamentali per una corretta pianificazione.In particolare sono previsti due

Poste Italiane : a Frosinone un nuovo webinar su sicurezza - etica e consapevolezza della navigazione in rete - Anche in provincia di Frosinone continuano i webinar di Poste Italiane, questa volta sull’Educazione Digitale. In particolare mercoledì 23 ottobre è previsto un evento dal titolo “Vivere Onlife: i giovani e le sfide del digitale. Sicurezza, etica e consapevolezza della navigazione in rete”... (Frosinonetoday.it)

Tornano anche a Frosinone e provincia i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale e sull’Educazione Finanziaria - Tornano anche a Frosinone e provincia i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale e sull’Educazione Finanziaria. . . Giovedì 10 ottobre, a. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità. (Frosinonetoday.it)

Poste Italiane : a Frosinone?riprendono i webinar gratuiti di?educazione finanziaria sul tema dei conti di casa e della previdenza - Riprendono nel mese di settembre, anche per i cittadini di Frosinone e provincia, gli appuntamenti gratuiti in modalità webinar di Poste Italiane sul tema dell’Educazione Finanziaria. L’obbiettivo dell’iniziativa è quello di divulgare e diffondere la cultura finanziaria, assicurativa e... (Frosinonetoday.it)