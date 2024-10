Perché Xi vuole una Cina pronta alla guerra (Di martedì 22 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, Xi Jinping ha riaffermato con vigore il ruolo della Cina come potenza militare globale, prima visitando le forze missilistiche strategiche cinesi (la cosiddetta “Rocket Force”) e successivamente autorizzando la pubblicazione sui media cinesi di una dichiarazione che invita l’intero Esercito di liberazione popolare a “prepararsi alla guerra”. “Dobbiamo rafforzare la deterrenza e le capacità di combattimento”, ha detto Xi durante la visita alle truppe missilistiche, sottolineando che le forze armate devono essere pronte a “adempiere ai compiti affidati dal Partito e dal popolo” – dando per altro conferma di come l’entità Partito/Stato sia stata plasmata secondo le sue volontà, come spiegava la professoressa Li Ling (Universität Wien). Formiche.net - Perché Xi vuole una Cina pronta alla guerra Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, Xi Jinping ha riaffermato con vigore il ruolo dellacome potenza militare globale, prima visitando le forze missilistiche strategiche cinesi (la cosiddetta “Rocket Force”) e successivamente autorizzando la pubblicazione sui media cinesi di una dichiarazione che invita l’intero Esercito di liberazione popolare a “prepararsi”. “Dobbiamo rafforzare la deterrenza e le capacità di combattimento”, ha detto Xi durante la visita alle truppe missilistiche, sottolineando che le forze armate devono essere pronte a “adempiere ai compiti affidati dal Partito e dal popolo” – dando per altro conferma di come l’entità Partito/Stato sia stata plasmata secondo le sue volontà, come spiegava la professoressa Li Ling (Universität Wien).

