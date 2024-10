Papa Francesco chiude al Diaconato femminile: “I tempi non sono maturi” (Di martedì 22 ottobre 2024) La Chiesa Cattolica chiude nuovamente le porte davanti alle richieste delle fedeli, a cui è negato l'accesso a Ministeri e ordinamenti. Il Pontefice ha giustificato la scelta sostenendo che al momento non vi siano i fattori per approvare la scelta e soprattutto riconoscendo che non è il con il Diaconato femminile che la figura della donna riuscirà veramente ad inserirsi nelle istituzioni cattoliche L'articolo Papa Francesco chiude al Diaconato femminile: “I tempi non sono maturi” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Papa Francesco chiude al Diaconato femminile: “I tempi non sono maturi” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La Chiesa Cattolicanuovamente le porte davanti alle richieste delle fedeli, a cui è negato l'accesso a Ministeri e ordinamenti. Il Pontefice ha giustificato la scelta sostenendo che al momento non vi siano i fattori per approvare la scelta e soprattutto riconoscendo che non è il con ilche la figura della donna riuscirà veramente ad inserirsi nelle istituzioni cattoliche L'articoloal: “Inon” proviene da Il Difforme.

