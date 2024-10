Nuovo stadio San Siro, ecco la nota del comune di Milano sul futuro dell’impianto (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo stadio San Siro, è arrivata oggi la nota del comune di Milano in merito alla costruzione del Nuovo stadio. Si va sempre più viva quell’idea Stamattina tramite una nota, il comune di Milano ha fatto sapere che ci sono sviluppi in merito alla costruzione del Nuovo stadio. Prende corpo infatti l’idea di costruire il Nuovo stadio Calcionews24.com - Nuovo stadio San Siro, ecco la nota del comune di Milano sul futuro dell’impianto Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024)San, è arrivata oggi ladeldiin merito alla costruzione del. Si va sempre più viva quell’idea Stamattina tramite una, ildiha fatto sapere che ci sono sviluppi in merito alla costruzione del. Prende corpo infatti l’idea di costruire il

Inter e Milan - nuovo stadio a San Siro : svolta decisiva? La nota del Comune - MILANO – “Prende corpo l’ipotesi di costruzione del nuovo stadio di Milano a San Siro, di sviluppo delle aree circostanti, unitamente alle linee guida della rifunzionalizzazione dello stadio Meazza, già condivise con la soprintendente Carpani. Nel frattempo, si attende la perizia dell’Agenzia delle Entrate per avere il quadro necessario per una valutazione complessiva”. (Inter-news.it)

