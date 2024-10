Notti insonni e aria irrespirabile, i residenti di Case Rosse ostaggi di camion e corrieri (Di martedì 22 ottobre 2024) Tir che vanno e vengono ad ogni ora del giorno e, soprattutto, della notte. Rimorchi lasciati nel parcheggio e camion che occupano le carreggiate. I residenti di via San Getullo a Case Rosse, nel quartiere di Settecamini, sono esasperati a causa di un parcheggio che sorge a ridosso di un Romatoday.it - Notti insonni e aria irrespirabile, i residenti di Case Rosse ostaggi di camion e corrieri Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tir che vanno e vengono ad ogni ora del giorno e, soprattutto, della notte. Rimorchi lasciati nel parcheggio eche occupano le carreggiate. Idi via San Getullo a, nel quartiere di Settecamini, sono esasperati a causa di un parcheggio che sorge a ridosso di un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Sicilia - frana a Ginostra (Stromboli) : residenti bloccati nelle loro case. VIDEO - Una situazione provocata anche da incendi e disboscamenti che impediscono alla vegetazione di fare da filtro. Nel borgo di Ginostra il fango e detriti hanno invaso le strade causando danni a case e negozi, sull'isola manca anche l'energia elettrica dopo il blackout. La linea temporalesca che ha attraversato la Sicilia e raggiunto il sud della Calabria è transitata anche sulle Eolie, risultando ... (Tg24.sky.it)

Sant’Angelo - allarme dei residenti delle case popolari : il disagio sociale sfocia in furti e aggressioni - Per l’ente locale è impossibile, da solo, eliminare tutte le criticità segnalate dai residenti. Chi abita alla Gescal e conosce la situazione, con svariati interventi della polizia locale e dei carabinieri per calmare gli animi e cercare di gestire situazioni a volte spiacevoli, si dice «abbandonato». (Ilgiorno.it)

Le news in diretta sull’uragano Milton in Florida : ci sono vittime e case distrutte. Residenti senza luce e acqua - Gli ultimi aggiornamenti sull'uragano Milton in Florida definito la "tempesta del secolo". Centinaia di migliaia di persone senza luce, ci sono i primi morti.Continua a leggere . (Fanpage.it)