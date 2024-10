Ilrestodelcarlino.it - Niente test d’ingresso per Medicina: "Difficile mettere in atto la riforma, mancheranno aule e docenti"

(Di martedì 22 ottobre 2024)più. La novità è stata presentata in Senato nelle scorse ore. L’idea è quella di stabilire un primo semestre ad accesso libero, in seguito al quale verrà stabilita una graduatoria nazionale che terrà conto degli esami fatti: si potrà proseguire sulla base della propria posizione in graduatoria. Coloro che non superano la selezione per accedere al secondo semestre potranno comunque utilizzare i crediti formativi acquisiti per iscriversi ad altri corsi di laurea, senza perdere del tutto l’anno. Intenzione del governo è quella di fare in modo che il nuovo sistema sia operativo già dall’anno accademico 2025/2026, quindi quello appena cominciato potrebbe essere l’ultimo anno a ingresso chiuso.