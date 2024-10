Neonata di 6 giorni morta in ospedale: indagati i genitori (Di martedì 22 ottobre 2024) Omicidio preterintenzionale: è questa l’ipotesi di accusa, avanzata dal pm Colucci della Procura di Nocera Inferiore, a carico dei genitori della Neonata deceduta dopo soli sei giorni dal parto. Si tratta, ovviamente, di un atto dovuto per accertare o negare eventuali responsabilità da parte Salernotoday.it - Neonata di 6 giorni morta in ospedale: indagati i genitori Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Omicidio preterintenzionale: è questa l’ipotesi di accusa, avanzata dal pm Colucci della Procura di Nocera Inferiore, a carico deidelladeceduta dopo soli seidal parto. Si tratta, ovviamente, di un atto dovuto per accertare o negare eventuali responsabilità da parte

