Lanazione.it - Nella logistica aumentano caporalato e sfruttamento

(Di martedì 22 ottobre 2024) Aumenta ile lo fruttamento in Toscana, nel settore della. Questa l’accusa di Filt-Cgil che denuncia quaranta cambi di appalto in tutto il territorio e con i quali si prevede la perdita di salari e diritti. Per questo ieri il sindacato ha dato vita a un presidio di protesta davanti alla Prefettura di Firenze. Una situazione grave in un settore che occupa circa 50mila addetti, almeno secondo le stime ufficiali, inesatte a causa di una sempre più alta volatilità delle aziende, che in media hanno una vita di 6 anni e un organico di 7 dipendenti. Un settore, quello della, di difficile governo, anche a fronte delle 21 inchieste a livello nazionale, che hanno portato a un sequestro totale di 600 milioni di euro in aziende che operano proprio nel trasporto, con capi di imputazione legati a evasione fiscale e per sanzioni legate a interposizione di mano d’opera.