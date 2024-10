Lanazione.it - Musica e Comics insieme. Da Giorgio Vanni a Naska. Ospiti speciali di Sony

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ladiventa sempre più protagonista di Lucca& Games, tra i tantie gli eventi imperdibili. C’è un’ulteriorie novità però, in vista dell’edizione che è alle porte, visto cheMusic, nella divisione italia, ha deciso di diventare la prima casa discografica a sposare in pieno l’iniziativa. La casale, infatti, avrà un suo store interamente dedicato, nello storico negozio di dischi lucchese “Sky Stone and Songs”. All’interno dello spazio sarà disponibile un’ampia selezione di titoli internazionali e italiani, con edizioni e prodotti esclusivi acquistabili solo al Lucca& Games,a colonne sonore di film, videogiochi e anime molto amati. Al Palazzo delle Dediche,organizzerà dei firmacopie con alcuni degli artisti più amati dal pubblico.