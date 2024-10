Musetti, vittoria nel derby azzurro con Sonego a Vienna: agli ottavi c’è Monfils (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tennista toscano ha trionfato in due set Lorenzo Musetti si aggiudica il derby azzurro di Vienna. Il tennista toscano ha battuto Lorenzo Sonego in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2. Sonego riesce a tenere il ritmo di Musetti nel primo set, ma cala vistosamente nel secondo e soffre l'aggressività dell'avversario, bravo a Sbircialanotizia.it - Musetti, vittoria nel derby azzurro con Sonego a Vienna: agli ottavi c’è Monfils Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tennista toscano ha trionfato in due set Lorenzosi aggiudica ildi. Il tennista toscano ha battuto Lorenzoin due set, con il punteggio di 6-3, 6-2.riesce a tenere il ritmo dinel primo set, ma cala vistosamente nel secondo e soffre l'aggressività dell'avversario, bravo a

ATP 500 di Vienna - Musetti mette ko Sonego - Il toscano ha mostrato una forma nettamente migliore a quella del suo compagno di nazionale alle trionfali Finals di Coppa Davis del 2023. Nel secondo set, la situazione è cambiata radicalmente. Tuttavia, Musetti ha saputo inserire un cambio di marcia, trovando il break decisivo che gli ha permesso di chiudere il set 6-3. (Metropolitanmagazine.it)

Musetti - vittoria nel derby azzurro con Sonego a Vienna : agli ottavi c’è Monfils - Il tennista toscano ha battuto Lorenzo Sonego in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2. (Adnkronos) – Lorenzo Musetti si aggiudica il derby azzurro di Vienna. . Sonego riesce a tenere il ritmo di Musetti nel primo set, ma cala vistosamente nel secondo e soffre l'aggressività dell'avversario, bravo a salire di livello e non accusare […] The post Musetti, vittoria nel derby azzurro con Sonego a ... (Lidentita.it)

ATP Vienna 2024 - Musetti domina il derby azzurro contro Sonego - Sono 13 i vincenti messi a segno da Musetti contro i 12 di Sonego, che ha commesso ben 22 errori non forzati rispetto ai 12 del toscano. Il primo set vede subito una svolta nel quarto gioco. Non c’è più partita e Musetti chiude sul 6-2, qualificandosi per il prossimo turno. Il toscano se ne procura una quarta e questa volta trova la risposta vincente di rovescio. (Oasport.it)