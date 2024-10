Morta in ospedale la donna investita da un'auto in viale della Riviera (Di martedì 22 ottobre 2024) Non è riuscita a superare i gravissimi traumi riportati dopo essere stata investita da un'automobile in viale della Riviera a Pescara ed è Morta in ospedale.A perdere la vita una donna di 50 anni le cui condizioni erano apparse subito disperate dopo essere stata sbalzata per diverse decine di Ilpescara.it - Morta in ospedale la donna investita da un'auto in viale della Riviera Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non è riuscita a superare i gravissimi traumi riportati dopo essere statada un'mobile ina Pescara ed èin.A perdere la vita unadi 50 anni le cui condizioni erano apparse subito disperate dopo essere stata sbalzata per diverse decine di

Donna scompare nel nulla ma non era mai uscita di casa : trovata morta nel doppio fondo dell’armadio in Usa - La terribile storia arriva da Philadelphia, in Pennsylvania, dove la polizia ha arrestato il marito della 65enne Lola Karabaeva trovata morta nel doppio fondo dell’armadio della camera dopo che un'amica ne aveva denunciato la scomparsa.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Donna trovata morta nel fiume Po - il suo corpo è stato portato a riva dai sommozzatori - CRESPINO (ROVIGO) - Trovato il cadavere di una donna nel fiume Po. Poco dopo le 17 di oggi, domenica 20 ottobre, l?equipaggio di Drago 149 dei vigili del fuoco del... (Ilgazzettino.it)

Crespino - identificata la donna trovata morta nel Po : è ‘Pamela’ - la 40enne scomparsa nel Veronese - . Il ritrovamento del cadavere Poco dopo le 17 di domenica 20 ottobre, l’equipaggio di Drago 149 dei vigili del fuoco del reparto volo di Venezia, ha individuato lungo il fiume Po nel Comune di Crespino (Rovigo) il corpo privo di vita di una donna in galleggiamento. Ignote al momento le motivazioni e il perché di un suo allontanamento dalla provincia di Verona fino in Polesine, ma si teme ... (Ilrestodelcarlino.it)