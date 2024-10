Ilrestodelcarlino.it - Molo Clementino, esposto contro la Soprintendenza

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ilper le grandi navi da crociera non s’ha da fare. Ai mille atti e alla miriade di discussioni politiche attorno al caso che coinvolge le ultime due giunte comunali, adesso si aggiunge anche undell’associazione Vas (Verdi ambiente e società, da non confondere col termine tecnico di Valutazione ambientale strategica)laUnica delle Marche per i beni culturali. L’associazione Vas, che nel giugno scorso ha aperto un circolo anche nel capoluogo dorico, in collegamento con altre organizzazioni ambientali del territorio, denuncia la pericolosità dell’attivazione delper le navi da crociera nei confronti delle opera monumentali e culturali presenti all’interno o nelle immediate vicinanze dello scalo dorico. Tra le sigle aderenti anche quella più attiva sul fronte portuale, ossia il Comitato Porto-Città.